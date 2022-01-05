"هيئة التأمينات" تعلن ضم عمال المقاولات لخدمات لتأمين الصحى

وقع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحقيق استفادة المؤمن عليهم من خدمات التأمين الصحي في إطار توجهات الدولة لتوسيع مد الحماية التأمينية والصحية للمواطنين.

من جانبه أوضح اللواء جمال عوض، أن البرتوكول الأول يتضمن مد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات، حيث يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحي، ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة أو المحافظة التابع لها محل سكنه لاستلام بطاقة التأمين الصحي باشتراك شهري يبلغ 154 جنيها، عبارة عن اشتراكات التأمينات، وقدرها 140 جنيها، واشتراكات التأمين الصحي تبلغ 14 جنيها.

وأضاف "عوض" أن البرتوكول الثاني تضمن مد خدمات التأمين الصحي لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين، ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش، طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث يتم شمولهم ضمن منظومة التأمين الصحي خلال الفترة من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى تاريخ بلوغهم سن الستين، مقابل سداد الاشتراك السنوي البالغ 652 سنويا.

وأشار اللواء جمال عوض على استمرار التنسيق بين هيئة التأمينات وهيئة التأمين الصحى لشمول باقي فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي، وأهمية ربط قواعد بيانات الهيئتين للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

وقدم عوض درع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للدكتور ضاحي تقديرا لدور هيئة التأمين الصحي في التيسير علي كافة مواطني الشعب المصري .

وقال الدكتور محمد السيد ضاحي إنه لا يدخر جهدا لتوسيع الاستفادة من خدمات التأمين الصحي للوصول لكافة فئات المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة اسوة بما تحقق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.