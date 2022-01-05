انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس بمصر تحذيرات من شبورة مائية كثيفة رغم إستقرارا الحالة الجوية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس في جمهورية مصر العربية أكدت الدكتورة منار غانم العضوة الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على وجود إستقرار في حالة الطقس خلال تلك الفترة بوجود أجواء شتوية على الأنحاء كافة، مع سطوع لأشعة الشمس على أغلبية المناطق أكثر من الأيام السابقة، والتي شهدت حالة من عدم الإستقرار وسقوط أمطار على معظم البلاد.

وأضافت منار غانم إلى أن الطقس يكون مائل للبرودة على الإنحاء كافة خلال فترات النهار، ولكن الوضع يصبح شديد البرودة خلال الليل وقد يصل لحد الصقيع في بعض المناطق،. ويكون الطقس مقارب لما يكون عليه الوضع في مثل هذا الوقت من العام بنفس معدل درجات الحرارة تقريبا.

شبورة مائية تصل لحد الضباب

مما لا شك فيه مع حالة الإستقرار في الطقس والأحوال الجوية تتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، مما يوحي بتوخي الحذر أثناء قيادة السياراة في الأماكن القريبة من تكون الشبورة.

إنخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل غلى 6 درجات فقط على شمال الصعيد، وتسجل 8 درجات على جنوب الصعيد، ولذلك على المواطنين عدم الانخداء بسطوع الشمس خلال فترات النهار وإرتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.

الشبورة الكثيفة تكون أخطر من الأمطار الغزيرة

وفي سياق متصل حذر محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية من الشبورة الكثيفة والضباب الذي يكون أخطر من الأمطار الغزيرة، التي تمتد لمسافات طويل رغم وجود إستقرار في حالة الجو.

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