/670665/التربية-والتعليم-تكشف-أمام-البرلمان-خطة-مسابقة-تعيين-المدرسين-لسد-العجز

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن العجز في المعلمين لتدقيقها وبناء عليه تم عرضها علي مجلس الوزراء، لسد ذلك العجز وجدولة ذلك علي سنوات، وستكون الأولوية لمعلمي التعليم الأساسي.

دوت الخليج

وأشار حجازي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلي أن اختبارات المعلمين ستكون مميكنة ومن يجتاز الاختبار يتم الاستعانة به وستكون بكل شفافية، أما بالنسبة للعمالة بالمدارس فيتم إعداد دراسة بها ولكن ملامحها غير مكتملة حتي الآن.

خطة مسابقة تعيين المدرسين لسد العجز

وأضاف أن هناك خطة لزيادة عدد المدارس اليابانية والتوسع بها لتصل إلي 200 مدرسة، لافتا إلي أن المركز القومي للامتحانات يجري حالياً دراسة للاستفادة منها فيما يتعلق بنظام التعليم خاصة في مراحل التعليم الأساسي، مشيراً إلي أنه تم تطوير المناهج في المراحل الأساسية "لأنه تم ملاحظة أنه في المسابقات العالمية خاصة في الفصل الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي كان ترتيبنا متأخرا، لذا تم تطوير المناهج".

وأكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن هناك خطة تم وضعها مع مركز تطوير المناهج وقطاع التعليم العام بتنظيم تدريبات مباشرة للمعلمين حتي نرتقي بالمعلمين، وخطة التدريب تتم مع إدارات التدريب والموجهين.

فيما قال الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم سيشارك في اجتماع اللجنة بالمجلس كل شهر ويتم طرح موضوع واحد يتم مناقشته والوصول لحلول فيه.

فيما طالب أعضاء مجلس النواب بضرورة الإسراع في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه معظم الإدارات التعليمية.