/670666/محمد-صلاح-ليس-الحل-الدكة-كلمة-السر-للمنتخب-المصري-في-أمم-أفريقيا-2021-بالكاميرون

يدخل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بطولة نهائيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي تحتضنها الأراضي الكاميرونية، في محاولة تحقيق النسخة الثامنة في تاريخ مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة النيجيري، في الحادي عشر من يناير الجاري، في لقاء يجمع بين المنتخبين، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

ويدخل المنتخب المصري بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش، مع قائمة قوية للفراعنة، لديها العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم.

محترفي المنتخب المصري

تواجد العديد من الأسماء في قائمة منتخب مصر، ببطولة أمم أفريقيا، والتي يأتي على رأسها محمد صلاح مهاجم ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي، ومصطفى محمد منافس هداف الدوري التركي، ومحمد النني لاعب خط وسط أرسنال.

دخول أبرز لاعبي النادي الأهلي، بطل القارة الإفريقية، ولاعبي الزمالك بطل الدوري المصري، في قائمة المنتخب الوطني لا تكفي لإقتناص الكأس الثامن للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

مفتاح البطولة على دكة المنتخب

يتواجد حارس عرين المنتخب الوطني السابق عصام الحضري، في الجهاز الفني للمنتخب، يزيد خبرة الفراعنة في أمم أفريقيا، والذي يأتي في ثوب مدرب حراس المرمى، والأبرز في تاريخ البطولة.

نجح عصام الحضري في تاريخ تواجده في قائمة المنتخب المصري، وبالأخص في بطولة أمم أفريقيا، بالتتويج بأربع نسخ من البطولة في تاريخ مشاركته مع الفراعنة في عرس القارة السمراء.

يأتي عصام الحضري على رأس لاعبي القارة الإفريقية، في التتويج بكأس البطولة، بأربع نسخ بجانب أحمد حسن عميد لاعبي العالم، وقائد منتخب مصر الأسبق.

وتنتظر جماهير المنتخب الوطني، لاعبي فريقهم بالعودة بالكأس الثامن لمصر، من بطولة أمم أفريقيا من الكاميرون، في ظل تواجد العديد من الأسماء البارزة في عالم الكرة العالمية، وعنصر الخبرة في البطولة من على دكة الجهاز الفني.

ويتواجد بجوار عصام الحضري على دكة الجهاز الفني للمنتخب، وائل جمعة صخرة دفاع الفراعنة السابق، ومحمد شوقي لاعب وسط الملعب الأسبق، والذين يمتلكون خبرة وتاريخ كبير في بطولة أمم أفريقيا.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي