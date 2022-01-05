/670668/بالتعاون-مع-الاورمان--محافظ-سوهاج-يسلم-38-جهاز-لاب-توب-للطلاب-ذوي-الإعاقة-البصرية-بجامعة-سوهاج

سلم اليوم، اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، 38 جهاز لاب توب مخصص للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق - رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صلاح - هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حسان النعماني، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائبي رئيس الجامعة، ويسري الشلقامي - مدير مكتب الأورمان بسوهاج، ومحمد على واسامة السيد- مندوبي الاورمان فرع سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، بالتعاون بين جمعية الاورمان، و وزارة التضامن الاجتماعي، وهنأ محافظ سوهاج أبنائه الطلاب، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الدعم المقدم لأبناء سوهاج، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مشيدا بمجهودات جمعية الأورمان في التعاون مع أجهزة المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وتأتي احتفالية اليوم تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، شمل الاحتفال ايضا توزيع بعض الجوائز المالية على الطلاب المتفوقين من أبناء جامعة سوهاج .

انطلاق برنامج «لائق للحياة» بمدارس إدارة التربية الخاصة في سوهاج

انطلق تحت رعاية ,الدكتور عربي أبوزيد - وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، برنامج "لائق للحياة", والتي تنظمها أسرة توجيه التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج بقيادة الدكتور نور الدين فاروق موجه عام التربية النفسية.

يأتي لك بالتعاون مع معهد جوته الألماني لتدريب أخصائيون التربية النفسية التابعين لمدارس التربية الخاصة وإكسابهم مهارات كيفية التعامل مع العنف بين الطلاب وتعزيز التعاون , وتستضيفها مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بسوهاج بمقر مطعم المدرسة.

وافتتحت البرنامج أسماء جمال، موجهة التربية النفسية لمدارس التربية الخاصة بسوهاج بكلمة ترحيب بالحضور وأكدت ان الهدف العام من برنامج " لائق للحياة ... لائق للاختلافات... ونبذ العنف "، مناهضة العنف ومقاومة كل الظواهر السلبية داخل المجتمع.

وأوضح الدكتور نور الدين فاروق, موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج, أن برنامج " لائق للحياة " يهدف إلى إتاحة المجال للطلاب في التعبير عن مشاعرهم بطرق صحيحة وسلوكيات سليمة وذلك باستخدام ثلاثة كروت وهي الكارت الأحمر للحالة النفسية السيئة، واللون الأخضر للحالة النفسية الجيدة، أما إذ كان الشعور مبهما فيتم استخدام اللون الأصفر، فتصبح الفرصة متاحة دائما لمُشاركة الطلاب مشاعرهم والأهم من ذلك هو التعبِير عنها.

وأدار البرنامج حسام عبد الرازق - موجه أول التربية النفسية بإدارة المنشاة ومدرب البرنامج, قائلا ان أهداف التدريب تتضمن أربع نقاط وهي حل مرن للمشكلات، والتدريب علي الإدراك والمشاعر، وتقليل من شأن تداعيات رد الفعل وتغير المنظور.