/670670/ملعب-الهلال-السوداني-يستعد-لإستقبال-وفد-كاف-لإستضافة-مباراة-الأهلي-صور

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيعاين وفد الاتحاد الأفريقي الملعب للموافقة عليه أو عدم الموافقة، للعب مباريات دوري أبطال أفريقيا عليه، ويحاول مسئولوا الهلال أن يقوموا بجميع الاصلاحات حتى يصبح الملعب على أتم الجاهزية لإستقابل مباريا دوري أبطال أفريقيا.

ويقع الهلال مع الأهلي في المجموعة بدوري أبطال أفريقيا بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، والمريخ السوداني.

الهلال السوداني: «ملعبنا مقبرة للأهلي ولم يستطيع الفوز علينا»

تحدث هيثم السوباط رئيس نادي الهلال السوداني، حول بطولة دوري أبطال أفريقيا ومقابلة فريقة مع الأهلي.

وقال رئيس الهلال في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت 2 ببرنامج "جمهور التالته": "ملعبنا الجوهرة الزرقاء ولم يستطيع الاهلي الفوز علينا في ارضنا، في أي مرة من المرات".

وأكمل: "استاد الهلال يسمى بالمقبرة وكل مباريات الهلال في السودان انتصر الهلال فيها، ولم يفز الأهلي أو أي فريق مصري علينا على ملعبنا".

وأضاف: "عدلنا جميع الأشياء داخل الملعب حتى يوافق الاتحاد الافريقي أن نلعب عليه، في انتظار وفد الكاف يوم 8 القادم ليشاهدوا الملعب من أجل الموافقة النهائية".

تحليل DNA للاعبي الأهلي

وقال أبوعبلة إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA للاعبين بداية من الشهر الجاري؛ لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأوضح طبيب الفريق أن مثل هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في أكبر الفرق حول العالم، وقام الأهلي باستخدامها من قبل وتحديدا عام ٢٠١٩، مؤكدا أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية وبرامج التغذية المحددة له فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج استشفاء وعلاج اللاعبين المصابين.

وقال أبوعبلة إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق وذلك لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.