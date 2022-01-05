طلاب من أجل مصر.. احتفالية«إحنا الممكن»لدعم ذوي الهمم بحضور المحافظ في سوهاج

/670671/طلاب-من-أجل-مصر-احتفاليةإحنا-الممكنلدعم-ذوي-الهمم-بحضور-المحافظ-في-سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الاحتفال الذي نظمه طلاب " من أجل مصر" بجامعة سوهاج؛ لدعم الأشخاص ذوي الهمم من أبناء المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق - رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائبي رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلي الجمعيات الخيرية، والأطفال والشباب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم .

بدأ الاحتفال الذى نظمة طلاب من اجل مصر بجامعة سوهاج بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم تلاها مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمها ذوي الهمم من مدرسة " الأمل للصم بالكوثر "،وجمعية " كيان "، كما تضمن الاحتفال مجموعة من الفقرات الترفيهية والألعاب الرياضية، والتي أقيمت بملاعب جامعة سوهاج، مما أدخل الفرحة والسعادة على كافة الحضور من الطلاب واعضاء هيئة التدريس والضيوف من كافة المناحي .

محافظ سوهاج والاورمان تسليم 38 لاب فى جامعة سوهاج

على جانب أخر سلم اليوم، اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، 38 جهاز لاب توب مخصص للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق - رئيس جامعة سوهاج، والدكتور صلاح - هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي.

وأيضا كان من ضمن الحضور الدكتور حسان النعماني، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائبي رئيس الجامعة، ويسري الشلقامي - مدير مكتب الأورمان بسوهاج، ومحمد على واسامة السيد- مندوبي الاورمان فرع سوهاج.

ويأتي ذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع، بالتعاون بين جمعية الاورمان فرع سوهاج بقيادة يسري رمضان الشلقامي، مدير اورمان سوهاج، و وزارة التضامن الاجتماعي.

وهنأ محافظ سوهاج أبنائه الطلاب، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على الدعم المقدم لأبناء سوهاج، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مشيدا بمجهودات جمعية الأورمان في التعاون مع أجهزة المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وتأتي احتفالية اليوم تماشيا مع سياسة الدولة التي تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، شمل الاحتفال ايضا توزيع بعض الجوائز المالية على الطلاب المتفوقين من أبناء جامعة سوهاج .