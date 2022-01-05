/670674/النائبة-آية-مدني-تحصل-على-دعم-مالي-لمركز-شباب-السيدة-زينب

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على طلب النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم مركز شباب السيدة زينب بمحافظة القاهرة بمبلغ مالي 10 آلاف جنية.

دوت الخليج

وكانت النائبة آية مدني، قد تلقت طلب من عمرو الشرقاوي، عضو مجلس إدارة مركز شباب السيدة زينب، بشأن مخاطبة الوزير للحصول على دعم مالي لمركز شباب السيدة زينب، نظرًا لأن المركز يعاني من قلة الموارد المالية المناسبة لدعم أنشطة المركز. وجاءت موافقة الوزير بتخصيص هذا المبلغ للمساهمة في تنفيذ الأنشطة وتلبية احتياجات المركز، ومن المقرر أن يتم تحويل المبلغ باسم الوحدة الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

رياضة النواب تتهم المحافظات باستغلال نجاح وزارة الشباب فى ملف الاستثمار

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، هجوما حادا على عدد من الوزارات التى تطلب الحصول على نسبة من الاستثمارات التى أقامتها وزارة الشباب ، على مراكز الشباب ، مطالبين الاكفتاء بالنسبة التى تحصل عليها الوزارة فقط .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ،بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، والدكتور اشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة ، وايمان عبدالجبار وكيل الوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، إن حصول وزارة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظات على جزء من تلك الاستثمارات سيعوق تطوير مراكز الشباب التى يقام عليها استثمارات بمبالغ صغيرة ، لافتا إلى أنه بعد نجاح وزير الشباب فى مجال الاستثمار ، أرادت بعض الوزارات الاستفادة من تلك الاستثمارات وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة .

وأضاف موجها حديثه للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب :" نعلم أن الوزارة فى حرج فى رفض مطالب تلك الوزارات ولكننا فى البرلمان ليس لدينا أى حرج ودورنا الدفاع عن الشباب" وتابع : نؤيد حصول وزارة الشباب على نسبة لان عوائدها تنفق على الشباب وكذلك الأوقاف باعتبار انها له حق ولاية على علي الأرض ولكننا نرفض أى نسبة تؤؤل لوزارة التنمية المحلية .