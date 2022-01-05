/670676/علاء-عابد--مصر-أصبحت-قبله-أفريقيا-والعالم-بفضل-جهود-وتحركات-الرئيس-السيسي

أشاد المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الإتحادية اليوم، محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، مؤكدا أن مصر أصبحت قبله أفريقيا والعالم، وذلك بفضل جهود وتحركات الرئيس السيسي الذي وضع القارة الافريقية على رأس إهتماماته منذ تولية قيادة البلاد، وقد إنعكس على العلاقات المصرية بالدول الشقيقة في القارة الأفريقية.

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وتابع النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أنه على مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية جهدا كبيرا للتخلص من ميراث الجفاء الطويل، ونجحت بشكل كبير فى تذويبه وتجاوز آثاره، وبجهود دؤوبة ومتواصلة عاد منحنى العلاقات المصرية الأفريقية للصعود مجددا، بعدما نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إعادة مصر إلى محيطها الأفريقى، واستعادة مكانتها بين دول القارة، فى ضوء إدراكه الواسع لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة، وهذا يؤكدا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في إدارة كافة الملفات بإقتدار .

وأضاف المستشار علاء عابد، أن الرئيس السيسي، جعل دور مصر المحوري لحل القضايا الشائكة وإنهاء النزاعات والخلافات الاقليمية، ولم يأتي ذلك من فراغ، ولكن ليعلم الجميع أن العالم ينظر الآن للتجربه المصرية بأعتبارها النموذج الامثل لدوله المؤسسات التي استطاعت أن تحقق تنميه اقتصادية واجتماعية وثقافية غير مسبوقة وأيضاً تحقيق الاستقرار الأمني والقضاء علي الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق طفرة كبيرة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد، حيث أُجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

لقاء الرئيس السيسي برئيس المجلس العسكري الإنتقالي لتشاد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب برئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي ضيفاً على مصر، مؤكداً حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وكذا تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، امتداداً لتميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي ترسخت دعائمها خلال فترة رئاسة الراحل الشهيد "إدريس ديبي"، وأخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين مصر وتشاد، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد محمد إدريس ديبي أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، ومعرباً عن تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التي تمر بها تشاد وفي العديد من المجالات، خاصةً في مجال دعم القدرات، وذلك لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها في التنمية، مع التأكيد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عل مختلف الأصعدة.