/670677/التأمينات-الاجتماعية-قانون-المعاشات-الجديد-للدولة-يؤمن-علي-العمالة-غير-المنتظمة

تحدث اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن العمالة غير المنتظمة موضحا أنها تنقسم الي فئات، منها عمال مقاولات وتشييد وبناء، وعمال ملاحات ومحاجر وعمالة باعة جائلين.

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ذكر خلال لقائه في برنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدا البلد، أن قانون المعاشات الجديد حل المشكلات كافة التي تواجه تلك العمالة، منوها أن التأمينات للعمالة التى لا يوجد صاحب عمل يدفع لها التأمين، يتم حسابها على الحد الأدنى للتأمين وهو 1200 جنيه، وبالتالى يدفع 120 جنيها شهريا، وتقوم الدولة بدور صاحب العمل وتقوم بدفع 168 جنيها، وبالتالي يدخل ضمن منظومة التأمين الاجتماعي.

التأمينات الاجتماعية: قانون المعاشات الجديد للدولة يؤمن علي العمالة غير المنتظمة

واستكمل في حواره أنه "في حال دفع العامل 3 أشهر متصلين، حدث شئ أدي الي وفاته أو عجز عن الكسب، سيحصل على معاش 910 جنيهات، وأسرته تحصل على المعاش حال وفاته،موضحا أن هناك ارتباط بين حد الاشتراك والحد الأدنى للمعاش، والحد الأدنى للمعاش 910، والعام المقبل سيكون 1105، والعام الذى يتبعه 1300، وبالتالى يجب توضيح أنه لن يتم تثبيت الرقم".

وأوضح أن مكافأة زواج الفتاة تحسب علي جملة معاش الشهر الأخير مضروب في أشهر السنة، مطالبا جميع المواطنين للإشتراك في خدمة التأمين الإجتماعي للحصول علي المعاش الجديد، مضيفا أن الفتاة التي تزوت ليس لها الحقفي معاش والدها، متابعا أن الدولة عملت علي إنشاء 15 خدمة عبر بوابة مصر الرقمية تشمل جميع المواطنين من المؤمن عليم وأصحاب المعاشات