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/670678/نجلاء-باخوم-قادرون-باختلاف-ألقى-الضوء-على-النماذج-الإيجابية-لفئة-ذوي-الهمم
عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مناقشة مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد أن تم حسم أول 3مواد فى الاجتماعات السابقة.
دوت الخليج
وقالت النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون قادرون باختلاف اعتمد على مجموعه من الأسس التي تتوافق مع توصيات الرئيس السيسي التي اطلقها في احتفالية قادرون الاختلاف الأأخيرة لدعم فئة ذوي الهمم.
ونوه عضو مجلس النواب، ان القانون عمل على القاء الضوء على النماذج الايجابية لذوي الهمم، منوهة أن مسمى القانون يعمل على توسيع مفهوم ذوي الهمم كما يتيح عدد اوسع من الخدمات التي تضمن دمجهم بالمجتمع.
تضامن النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون "قادرون بإختلاف" المقدمة من مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب
جدير بالذكر موافقة لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحد ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم.
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