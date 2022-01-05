اتحاد جدة يهنئ الزمالك في ذكرى تأسيسه «صور»

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قام نادي اتحاد جدة السعودي، بتهنئة الزمالك بذكرى تأسيسه بمرور 111 سنة، في ظل العلاقات الطيبة والتاريخية بين مسئولي الناديين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب اتحاد جدة على الصفحة الرسمية على "فيس بوك": "من جدة إلى القاهرة، نهنئ الفارس الأبيض، نادي الزمالك بمرور 111 عام على تأسيسه".

ويحتفل نادي الزمالك بذكرى تأسيسه بمرور 111 سنة، كما يتذكر أهداف أثرت في تاريخ النادي ومشجعيه.

ونشرت الصفحة الرسيمة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت: " على مدار 111 عامًا، كان لكل مشجع قصة خاصة لعلاقته باسم نادي الزمالك؛ وسواء كانت النهايات كما تمنيناها أم لا، فالنهاية والنتيجة الأبدية هي عشق الجمهور للكيان بدون حدود".

وسرد الفيديو جزء صغير من تاريخ الزمالك ولاعبيه، ابتدأ من حمادة إمام وحسن شحاتة وفاروق جعفر مروراً بجمال عبد الحميد وعبد الحليم علي وحازم إمام وأخيراً شيكابالا، وغيرهم من نجوم وأساطير القلعة البيضاء.

أمير مرتضى يتحدث عن رحيل مصطفى فتحي من الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر أحوال الفريق خلال الفترة الحالية.

وشدد أمير مرتضى أن الفريق يتمسك ببقاء مصطفى فتحي لأنه لاعب مهم ومنقوام الزمالك الأساسي وفكرة رحيلة مرفوضه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل توقف القيد الذي يعاني منه الفريق.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من لاعب يوجد عدم تقدير في عقده ومشاكل مثل ما حدث مع شيكابالا، مؤكداً بأنه يوجد بعض العقود الظالمه وأن الفترة القادمة سيفتح المسئولين ذلك الملف لتعديل عقود بعض اللاعبين.

حقيقة توقيع أشرف بن شرقي للأهلي

خرجت بعض الأنباء عن رحيل أشرف بن شرقي من نادي الزمالك، بنهاية الموسم لعدم تجديد عقده مع الفريق حتى الأن.

وخرج أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، مؤكداً بأن أي لاعب سينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم يحق لنا التوقيع معه، وأي لاعب مميز سنحتاجه بالتأكيد سنبدأ التفاوض معه لضمه.

كما أشار الإعلامي سيف زاهر بأن النجم المغربي أتفق مع أحد الفرق منذ وقت كبير، حتى قبل عودة مجلس مرتضى منصور، والمقربين من أمير مرتضى أكدوا له ذلك بأن لا يضيع من وقته مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ.

وخرج شقيق بن شرقي في تصريحات صحفية يؤكد فيها أن لاعب لم يوقع لأي نادي أخر غير الزمالك حتى هذه اللحظة.

ليصبح مستقبل بن شرقي مجهول حتى الأن بالأستمرار مع الزمالك أو الرحيل للنادي الأهلي، أو أي فريق أخر، وهذا ما سيتضح بنهاية الموسم.