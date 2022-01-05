جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية "الأورمان" بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى ويسرى الشلقامى مدير مكتب الأورمان بسوهاج.
وهنأ الفقى، فى بيان للمحافظة، الطلاب على أجهزة "اللاب توب" الجديدة، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على الدعم المقدم لأبناء المحافظة والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مشيدا بمجهودات جمعية الأورمان فى التعاون مع أجهزة المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن الاحتفالية تأتى تماشيا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، حيث شملت الاحتفالية توزيع بعض الجوائز المالية على الطلاب المتفوقين من أبناء جامعة سوهاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسليم 38 جهاز لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.