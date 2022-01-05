تسليم 38 جهاز لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية "الأورمان" بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعى ويسرى الشلقامى مدير مكتب الأورمان بسوهاج.

وهنأ الفقى، فى بيان للمحافظة، الطلاب على أجهزة "اللاب توب" الجديدة، موجها الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على الدعم المقدم لأبناء المحافظة والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، مشيدا بمجهودات جمعية الأورمان فى التعاون مع أجهزة المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفالية تأتى تماشيا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى بناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، حيث شملت الاحتفالية توزيع بعض الجوائز المالية على الطلاب المتفوقين من أبناء جامعة سوهاج.