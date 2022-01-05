صبحى: لسنا ضد أحد فى الوسط الرياضى ونحترم المؤسسات الدولية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة وأثناء التعليق على التعديلات التى أدخلتها وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة.
وأضاف وزير الشباب والرياضة أن سبب التعديل التى تسعى الوزارة لإدخاله على قانون الرياضة الحالى هو الرغبة فى تعديل بعض المواد فقط بما يتناسب مع تطلعات ورؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.
وأكد صبحى أنه بعد مرور ثلاث سنوات مضت أثبتت التجربة ضرورة إجراء تعديلات تستهدف التصدى لتضارب المصالح وتفعيل مبدأ اللامركزية وألا تكون الصلاحيات فى يد جهة واحدة.
وأضاف الوزير: "نعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وتم الانتهاء من صندوق دعم الرياضة المصرية"، موضحا أنه تم جمع ما يقرب من 47 مليونا حتى الآن وسيتم استكمال المبلغ الإجمالى حتى 50 مليونا ليبدأ الصندوق فى أداء مهامه فى دعم أبطالنا الرياضيين فى مختلف اللعبات.
وتابع أنه يتم التنسيق مع العديد من كبرى مؤسسات القطاع الخاص لرعاية أبطالنا الرياضيين فى كافة اللعبات وهو الأمر الذى أتت ثماره من خلال الأبطال الأوليمبيين وكذلك الميداليات التى يتم إحرازها فى مختلف البطولات والمحافل والمناسبات الرياضية الدولية.
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