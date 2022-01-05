وزير العدل يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم الأربعاء، المستشار عمر مروان وزير العدل، الذى قدم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وأعرب البابا تواضروس الثانى -خلال اللقاء- عن سعادته بزيارة المستشار عمر مروان وزير العدل للتهنئة بعيد الميلاد وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية التى تجمع بين جميع المصريين. من جانبه، أكد وزير العدل أنه جاء إلى المقر البابوى لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثانى وجميع المسيحيين، وأنه يعتز بالقيمة الوطنية الكبيرة لقداسة البابا والكنيسة القبطية على مدى تاريخها العريق.

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