مدبولى يوجه بالمتابعة الدقيقة للمشروعات لسرعة توفير حياة كريمة لأهالى الريف

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، الأهمية الكبيرة للمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية، بما يسهم فى تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل وضغط المعدلات الزمنية للمشروعات، لسرعة توفير الحياة الكريمة لأهالينا فى الريف المصرى.





جاء ذلك خلال ترؤس مدبولى، اليوم الأربعاء، لاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، ووزراء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والتربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، والتعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتنمية المحلية محمود شعراوى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والتضامن الاجتماعى نيفين القباج، والتجارة والصناعة نيفين جامع، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوى مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وآية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوى الموقف العام لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت مناقشة بعض التحديات التى تواجه هذه المشروعات ومقترحات حلها، بما فى ذلك المعوقات ذات الصلة بالتقسيم الإدارى، وقطاع الصحة، والغاز الطبيعى، والكهرباء، والصرف الصحى، وتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وناقش الاجتماع موقف التجهيزات والتأثيث، حيث أوضحت المنشاوى أنه تم إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات البشرية والتجهيزات المطلوبة لمراكز الخدمات الحكومية، ودراسة أخرى بالتجهيزات والمعدات الخاصة بالمجمعات الزراعية الجارى تنفيذها، بما فى ذلك مراكز الألبان، والأجهزة والمعدات للوحدات البيطرية، ومراكز الإرشاد، والجمعيات الزراعية.

وقدمت المنشاوى شرحا لموقف الأداء المالى للمشروعات، وموقف تخصيص الأراضى، حيث تمت الإشارة إلى ما تم تخصيصه ويجرى تخصيصه من أراض لتنفيذ المشروعات، والتى بلغ إجماليها 4655 قطعة أرض.

وفى سياق متصل، أشار السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضا تقريرا حول الموقف التنفيذى لقرى المرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بعدد 1437 قرية، والذى تناول نسب تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة العاجلة فى مختلف القطاعات، ومن ذلك معدلات تنفيذ المجمعات الحكومية والزراعية والحرفية، ومراكز تنمية الأسرة، ووحدات طب الأسرة، وكذا نقاط الإسعاف، والعمارات السكنية، ومراكز الشباب، والمدارس، وسكن كريم، ومشروعات الطرق والكبارى، ومياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التى تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالى فى القرى المصرية.

وأوضح أن العمل على تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" يسير بخطى تستهدف الإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء من جميع الأعمال فى التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة، والعمل على تذليل كافة التحديات، فى ضوء الهدف الرئيسى الذى تسعى المبادرة لتحقيقه، وهو نقلة نوعية فى مستوى الحياة للمواطنين.

ومن جهتها، عرضت آية عمر ملخصا للجهود التى تقوم بها مؤسسة "حياة كريمة" فى عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، بما يسهم فى تمتع مواطنى القرى المستهدفة بالخدمات المطلوبة.