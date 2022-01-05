وقال حتاته، إنه تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، نحو إطلاق المبادرة القومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وفى إطار حرص جامعة الفيوم على التعاون المستمر مع مديرية التربية والتعليم، بهدف نشر ثقافة البحث العلمى، فإن الجامعة تستضيف فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة، خلال يومى 4 و5 يناير الجارى، وتبدأ أعمال التحكيم والتقييم على مدار يومى 11 و12 من يناير الجارى ليتم بعد ذلك إعلان النتائج وتوزيع الجوائز.
وأشار إلى أن العدد الكلى للمشروعات المشاركة فى المعرض يبلغ 112 مشروعا، منها 5 مشروعات لطلاب الدمج من كافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى إدارة التربية الخاصة.
وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن المشروعات عبارة عن أبحاث سلوكية وطبية وأجهزة طبية وكيمياء وعلوم البيئة والأنظمة المدمجة والطاقة الكيميائية والفيزيائية والهندسة البيئية والميكانيكية وعلوم الموارد والنبات والبرمجيات والروبوتات.
وأشار إلى أن أعضاء لجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة، والعلوم، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية، والخدمة الاجتماعية، والزراعة، والإدارة الطبية، بالإضافة إلى أعضاء من الإذاعة المصرية ومديرية التربية والتعليم.
وأوضح أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين تشمل الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وفهم العلوم الأساسية، والفهم الجيد للنتائج، وما تم استخلاصه منها، ودرجة الاستقلالية فى تنفيذ المشروعات، وتقدير الأثر الاقتصادى والعلمى والاجتماعى المحتمل لها، وكذلك الأفكار المقترحة للاستمرار فى البحث مستقبلا.
وأضاف أنه فيما يتعلق بمشاريع الفرق المشاركة فى المعرض، فإن معايير التقييم تعتمد كذلك على المساهمات وتفهم المشروع من قبل جميع أعضاء الفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.