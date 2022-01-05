رئيس جامعة الفيوم يفتتح المعرض المحلى للعلوم والهندسة

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور ياسر مجدى حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة (آيسف - الفيوم- 2022) الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع إدارة التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





وقال حتاته، إنه تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، نحو إطلاق المبادرة القومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وفى إطار حرص جامعة الفيوم على التعاون المستمر مع مديرية التربية والتعليم، بهدف نشر ثقافة البحث العلمى، فإن الجامعة تستضيف فعاليات المعرض المحلى للعلوم والهندسة، خلال يومى 4 و5 يناير الجارى، وتبدأ أعمال التحكيم والتقييم على مدار يومى 11 و12 من يناير الجارى ليتم بعد ذلك إعلان النتائج وتوزيع الجوائز.

وأشار إلى أن العدد الكلى للمشروعات المشاركة فى المعرض يبلغ 112 مشروعا، منها 5 مشروعات لطلاب الدمج من كافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى إدارة التربية الخاصة.

وأكد رئيس جامعة الفيوم، أن المشروعات عبارة عن أبحاث سلوكية وطبية وأجهزة طبية وكيمياء وعلوم البيئة والأنظمة المدمجة والطاقة الكيميائية والفيزيائية والهندسة البيئية والميكانيكية وعلوم الموارد والنبات والبرمجيات والروبوتات.

وأشار إلى أن أعضاء لجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلى للعلوم والهندسة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة، والعلوم، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية، والخدمة الاجتماعية، والزراعة، والإدارة الطبية، بالإضافة إلى أعضاء من الإذاعة المصرية ومديرية التربية والتعليم.

وأوضح أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين تشمل الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وفهم العلوم الأساسية، والفهم الجيد للنتائج، وما تم استخلاصه منها، ودرجة الاستقلالية فى تنفيذ المشروعات، وتقدير الأثر الاقتصادى والعلمى والاجتماعى المحتمل لها، وكذلك الأفكار المقترحة للاستمرار فى البحث مستقبلا.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمشاريع الفرق المشاركة فى المعرض، فإن معايير التقييم تعتمد كذلك على المساهمات وتفهم المشروع من قبل جميع أعضاء الفريق.