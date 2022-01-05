محافظ أسوان: حركة المحليات تستهدف تنشيط التعامل مع مشاكل المواطنين

جدة - نرمين السيد - اعتمد أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، حركة محليات محدودة لبعض رؤساء الوحدات المحلية، حيث تضمنت الحركة نقل المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو للعمل رئيسا لمركز ومدينة أسوان بدلا من العميد عادل شرشر والذى تم نقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة دراو.





وأضاف المحافظ - حسب بيان - أن الحركة تضمنت كذلك تكليف شوقى مصطفى رئيسا لمركز ومدينة كوم أمبو بدلا من رئيس مدينة الرديسية والتى تولى مهامها يحيى مصطفى بعد نقله من رئاسة مدينة السباعية، والتى سيتولى مهامها محمود عليان. وأكد عطية، أن حركة المحليات المحدودة تهدف إلى الإسراع بمنظومة العمل لإستكمال خطة تطوير وتجميل المدن، مع رفع مستوى النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب تطبيق الانضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة فى القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل. ولفت إلى أن هذه الحركة تستهدف تنشيط العمل الميدانى والنزول للشارع والتعامل مع مشاكل وهموم المواطنين، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها بما يحقق جودة الخدمات المقدمة، ويساهم فى تحسين مستوى معيشتهم.

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