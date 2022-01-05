«التأمينات» تضم عمال المقاولات لخدمة التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - وقع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى جمال عوض، ورئيس هيئة التأمين الصحى الدكتور محمد ضاحى، اليوم الأربعاء بروتوكل تعاون بهدف تحقيق استفادة المؤمن عليهم من خدمات التأمين الصحى.





وذكر بيان أصدرته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن البرتوكول يتضمن مد خدمات التأمين الصحى لعمال المقاولات حيث يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحى ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحى بالمدينة أو المحافظة التابع لها محل سكنه لاستلام بطاقة التأمين الصحى باشتراك شهرى قيمته 154 جنيها عبارة عن اشتراكات التأمينات وقدرها 140 جنيها واشتراكات التأمين الصحى تبلغ 14 جنيها.

وتم توقيع بروتوكول آخر بين الجانبين لمد خدمات التأمين الصحى لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث يتم شمولهم ضمن منظومة التأمين الصحى خلال الفترة من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى تاريخ بلوغهم سن الستين مقابل قيامهم بسداد الاشتراك السنوى البالغ 652 سنويا.

وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى -فى كلمته أثناء مراسم توقيع البروتوكول- أنه لا يدخر جهدا لتوسيع الاستفادة من خدمات التأمين الصحى للوصول لكافة فئات المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة أسوة بما تحقق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

بدوره، أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى استمرار التنسيق بين الهيئين لشمول بقية فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحى واهمية ربط قواعد بيانات الهيئين للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

وفى ختام المراسم قدم عوض درع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للدكتور ضاحى تقديرا لدور هيئة التأمين الصحى فى التيسير على كافة مواطنى الشعب المصرى.