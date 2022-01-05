وزارة الصحة تعلن التعاقد على توفير عقارات عدة مضادة لفيروس كورونا

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أعلن الدكتور حسام عبد الفغار،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم التعاقد على توفير عقارات عدة مضادة لفيروس كورونا، والحصول على جرعات منها.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن اللقاحات التى تم التعاقد عليها وهي عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر" بالحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار"إيفوشيلد" من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلي لعقار "مولنوبيرافير"، إنتاج شركة ميرك، والذى انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.
وكان مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.
وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتلقي اللقاح محلياً، مشيراً إلى أنه تم التوسع في أعداد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتصل إلى 1.4 ألف مركز، من بينها 324 مركزاً بالمستشفيات، و180 مكتباً لأغراض السفر، و 243 مركزاً بمراكز الشباب، لافتاً إلى أن الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، تلقت نحو 144.7 ألف جرعة أولى وثانية، وحصلت الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً على نحو 1.2 مليون جرعة أولى وثانية.
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