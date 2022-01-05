وزارة الصحة تعلن التعاقد على توفير عقارات عدة مضادة لفيروس كورونا

أعلن الدكتور حسام عبد الفغار،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم التعاقد على توفير عقارات عدة مضادة لفيروس كورونا، والحصول على جرعات منها.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن اللقاحات التى تم التعاقد عليها وهي عقار "باكسلوفيد" من إنتاج شركة "فايزر" بالحصول على جرعات تكفي لعلاج 20 ألف شخص بصفة مبدئية، وكذا من عقار"إيفوشيلد" من إنتاج شركة أسترازينيكا، عبر توريد جرعات تكفي لعلاج 50 ألف شخص، إلى جانب الإنتاج المحلي لعقار "مولنوبيرافير"، إنتاج شركة ميرك، والذى انتهت 3 شركات وطنية من تصنيعه.





وكان مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.