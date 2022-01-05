كلاكيت تانى مرة .. تأجيل سفر منتخب مصر السبت إلى الكاميرون

تقرر تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم السبت بدلا من الجمعه بناء علي طلب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش .

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد تكليف جمال علام رئيس المجلس برئاسة بعثة منتخب مصر خلال رحلته إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

كما يسافر اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لمرافقة بعثة منتخب مصر في رحلته إلى الكاميرون، وتحدد موعد السفر في يوم السبت عبر طائرة خاصة تقل بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون.

وستجمع المباراة الافتتاحية لامم أفريقيا 2021 منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، منتخب مصر في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022