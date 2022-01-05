/670679/جامعة-سوهاج-تكرم-٦٠-طالب-وطالبة-من-المتميزين-في-الأنشطة-الثقافية-والفنية

كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ٦٠ طالب وطالبة من المتميزين في الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وكان ذلك بحضور صبري محمد القائم بعمل مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، والدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأستهل الدكتور مصطفي عبد الخالق كلمته، بتهنئة الطلاب المُكرمين من مختلف الكليات، لتحقيقهم مراكز متقدمة في المسابقات الثقافية والفنية، مشيدًا بالجهد المبذول من جانب إدارات رعاية الشباب بالجامعة في تنظيم العديد من المسابقات الطلابية ودعم مواهب الطلاب وصقل مهاراتهم، رغم ظروف جائحة كورونا، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حرصاً علي صحة وسلامة الطلاب، موجهاً الطلاب بضرورة الاستمرار في ممارسة الأنشطة الطلابية والمشاركة بجميع الفاعليات التي تنظمها الجامعة سواء الداخلية أو الخارجية.

ومن جانبه هنأ الدكتور عبد الناصر يس، المتميزين من الطلاب في مختلف الأنشطة على المستوى المحلى والقمي، وحثهم على مزيد من التفوق لحصد المراكز المتقدمة ورفع اسم الجامعة بشكل مشرف، مؤكداً أن الجامعة ليس مكان لتلقي العلم فقط ولكن لممارسة المزيد من الأنشطة، والتي لها دور هام وايجابي في تكوين شخصية الطالب وإبراز مواهبه، وذلك من أجل خلق أجيال واعية قادرة على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التحديات المعاصرة.

وأضافت الدكتورة انتصار أبو الدهب، أنه تم تكريم ٦٠ طالب وطالبة في عدد من المسابقات وهي مسابقة القرآن الكريم، الحديث الشريف، مسابقة المعلومات العامة، الشعر العامي والفصحي والقصة القصيرة، بالإضافة إلى مسابقة الرسم والأشغال الفنية والغناء.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الطلاب، وتسليمهم شهادات التقدير، تحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد، وتحقيق مراكز متقدمة في الأنشطة الطلابية.

احتفالية لدعم ذوي الهمم بحضور المحافظ في سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الاحتفال الذي نظمه طلاب " من أجل مصر" بجامعة سوهاج؛ لدعم الأشخاص ذوي الهمم من أبناء المحافظة.

كان ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق - رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني، والدكتور عبد الناصر ياسين، نائبي رئيس الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلي الجمعيات الخيرية، والأطفال والشباب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم .

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم تلاها مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي قدمها ذوي الهمم من مدرسة " الأمل للصم بالكوثر "،وجمعية " كيان "، كما تضمن الاحتفال مجموعة من الفقرات الترفيهية والألعاب الرياضية، والتي أقيمت بملاعب جامعة سوهاج، مما أدخل الفرحة والسعادة على كافة الحضور .