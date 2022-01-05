ممدوح عباس يحصل على حكم بالحجز على أرصدة مرتضى منصور «صور»

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حصل ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق على حكم من محكمة شمال الجيزة، بالحجز على أرصدة مرتضى منصور رئيس الأبيض الحالي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام كمال شعيب محامي ممدوح عباس بنشر الحكم الصادر لموكله ضد مرتضى منصور، وقال " حيث قامت اليوم إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بالحجز على الحسابات الشخصية الخاصة ب مرتضى أحمد منصور.

الجدير بالذكرأن ممدوح عباس تقدم بطعن على اجراء العملية الانتخابية، بعدما وصفها بالباطله بعد نص نشرها في الجريدة الرسمية دون تحديد موعد لإجرائها.

وأعلن مركز التسوية والتحكيم عن تأجيل الحكم على الدعوى المقدمة من ممدوح عباس ببطلان انتخابات الزمالك.

كما أعلن مركز التسوية والتحكيم عن موعد الحكم على دعوى ممدوح عباس بصحة الاعلان على الانتخابات، يوم 18 يناير.

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.

المحكمة الادارية العليا ترفض طعنيين ممدوح عباس وهشام حطب ضد مرتضي منصور

أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم الإثنين، برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي.

رسائل لاعبي الزمالك لـ مرتضى منصور.. وشيكابالا يتهم لجنة حسين لبيب

وقام مرتضى منصور بتوضيح كافة الأمور أمام لاعبي الزمالك من أجل العبور من المرحلة الحالية، ثم التركيز الجيد في القادم، مع الوعد بصرف مكافآت خاصة بالفوز ببطولة الدوري العام الماضي.

وفيما يلي أبرز رسائل لاعبي الزمالك لمرتضى منصور رئيس النادي:

شيكابالا: حمد الله على سلامة عودة مرتضى منصور، لاعبي الزمالك كانوا يريدوا فقط من يتحدثهم معهم ويقوم بإطمئنانهم على الفترة المقبلة، لأن الأمور لم تكن واضحة خلال الفترة الماضية خلال تواجد حسين لبيب، ونعد الجميع بالحفاظ على البطولات وإسعاد الجماهير.

حازم إمام: تحدثت مع أمير مرتضى منصور فور عودتك وقلت له أننا لم نحصل على المستحقات منذ 6 أشهر وكان هناك تفكير بأن كل الأمور الخاصة بنا ليس بها أي أزمات، ونشكرك على المساندة والدعم خلال الفترة الحالية ونتمنى إسعاد الجميع.