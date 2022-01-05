/670683/نواب-التنسيقية-يشكرون-وزير-الرياضة-علي-اطلاق- اسم-النائب-الراحل-احمد-زيدان-علي-مركز-شباب-الساحل

حرص عدد من اعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، توجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي ﻿وزير الشباب والرياضة ، علي اطلاقه اسم النائب الراحل أحمد زيدان علي مركز شباب الساحل .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة ،بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب ، والدكتور اشرف البجرمي ، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة ، وايمان عبدالجبار وكيل الوزارة ، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة بمحافظة الشرقية .

وقالت النائبة اية مدني ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب ، إن قرار الدكتور اشرف ، باطلاق اسم نائب التنسيقية الراحل علي مركز شباب الساحل ، لفتة انسانية من الوزير ، موجهة الشكر له علي ما قام به تجاه النائب الراحل .

وبدوره أكد النائب خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب ، أن تلك اللفتة الانسانية التي قام بها الوزير لفتة رائعة ومحل تقدير من نواب التنسيقية ، وهو ما اكدت عليه ايضا النائبة هادية حسني التي أشادت بموقف وزير الشباب .

وفي سياق مختلف طالب النائب خالد بدوي ، بضرورة وضع تصور لتعظيم ميزانية وزارة الشباب حتي تتحق المشروعات الاستثمارية التي تحتاجها مراكز الشباب ، لافتا الي ان الموازنة الحالية تصل الي مليار جنيه وما تحتاجه الوزارة فعليا يتخطي ال ١٠ مليارات جنيهات .

وأشار الي ضرورة البحث عن آلية لتعظيم ميزانية الوزارة من خلال الضغط علي وزارة المالية ، مطالبا بعقد ورشة عمل تضم نواب اللجنة وممثلين من الحكومة لزيادة ميزانية الوزارة ، خاصة ان اكثر من ٦٥ مليون شاب مصري يستفيدون من خدمات الوزارة .

من جانبها طالبت النائبة هادية حسني ، وزارة الشباب بمد اللجنة بالخطة الانشائية لمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية وذلك حتي يتمكن نواب البرلمان من التعرف الي موقفهم من الخطة ، وهو ما عقب عليه الوزير بالموافقة علي تلبية ذلك المطلب .