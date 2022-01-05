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/670684/حقوق-النواب-تستعرض-شكاوى-المواطنين-الواردة-إليها-لارسالها-للجهات-المختصة-صور
عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، على مدار يومين عدة اجتماعات، تم استعراض خلالها العديد من شكاوى المواطنين الواردة للجنة للبت فيها وإرسالها للجهات المختصة.
دوت الخليج
وانطلاقاً من الدور الرقابى لمجلس النواب، قامت اللجنة باستعراض التوصيات الصادرة بالاجتماعات السابقة للوزرات والجهات المعنية بملف حقوق الانسان، للوقوف على أرض الواقع من تنفيذ تلك التوصيات، وكذلك المساعدة في إزالة اى معوقات قد تواجهم.
كما استعرضت اللجنة موقف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لوحدات حقوق الإنسان من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
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