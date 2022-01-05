/670687/الحكومة- تكلف-بالمتابعة-الدقيقة-لمشروعات-حياة-كريمة-وانجازها-في-الوقت-المحدد-لها

خلال ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء، اجتماعًا لمتابعة أخر المستجدات حول المبادرة الرئاسة لمشروع حياة كريمة ، أكد رئيس الحكومة علي الالتزام بالمتابعة الدقيقة لمراحل تنفبذ كافة المشروعات، الي جانب نسب التنفيذ بصفة دورية بما يساهم في تذليك المعوقات أمام الشركات وتدفع عجلة العمل، والحرص علي إنجاز المشروعات في موعدها المحدد.

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وقد حضر الإجتماع عدد كبير من القيادات التنفيذية من بينهم الفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتـ كما حضر الاجتماع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

المناخ العام لمشروعات حياة كريمة

فيما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، المناخ العام لمشروعات حياة كريمة، بشأن مناقشة العديد من التحديات لوجود الحلول المناسبة لها، ومتابعة المعوقات ذات الصلة بالتقسيم الاداري، الي جانب قطاع الصحة، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والصرف الصحي، وتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات.

دراسة لتحديد الاحتياجات البشرية

وأثناء اللقاء تم التطرق الي موقف التجهيزات والتأثيث حيث أوضحت أنه تم إعداد دراسة لتحديد الاحتياجات البشرية والتجهيزات المطلوبة لمراكز الخدمات الحكومية، ودراسة أخرى بالتجهيزات والمعدات الخاصة بالمجمعات الزراعية الجاري تنفيذها بما في ذلك مراكز الألبان، والأجهزة والمعدات للوحدات البيطرية، ومراكز الإرشاد، والجمعيات الزراعية، كما أوضحت موقف الأداء المالي للمشروعات، وموقف تخصيص الأراضي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى ما تم تخصيصه وجار تخصيصه من أراض لتنفيذ المشروعات بلغ إجماليها 4655 قطعة أرض.

تطوير الريف المصري

بدوره ، أشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أيضًا تقريرًا حول الموقف التنفيذي لقرى المرحلة الأولى من مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بـ 1437 قرية، والذي تناول نسب تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة العاجلة في مختلف القطاعات، الي جانب معدلات تنفيذ المجمعات الحكومية والزراعية والحرفية، ومراكز تنمية الأسرة، ووحدات طب الأسرة، و نقاط الإسعاف، والعمارات السكنية، ومراكز الشباب، والمدارس، وسكن كريم، ومشروعات الطرق والكباري، ومياه الشرب والصرف الصحي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي في القرى المصرية.