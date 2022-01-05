/670692/عزة-حسين-قادرون-باختلاف-جاء-لدعم-فئة-ذوي-الهمم-ومشروع-القانون-تميز-بالدقة-فيديو

عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مناقشة مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بعد أن تم حسم أول 3مواد فى الاجتماعات السابقة.

دوت الخليج وقالت النائبة عزة حسين في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن مشروع القانون جاء لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، معبرة عن تقديرها للنائب اشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، والنائبة دعاء عريبي، عضو التنسيقية، لتقدمهم بمشروعي القانونين، قادرون باختلاف، والذي تميز كلاهما بالدقة والتميز. تضامن النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون "قادرون بإختلاف" المقدمة من مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب جدير بالذكر موافقة لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشـروعى القانـونين المقـدمـين من كـلٍ من النائب أشـــرف رشاد الشريف، والنائبة دعاء عريبى و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم التوافق على نصوص واحد ما بين المشروعين لتكون تعديلات يتم ضمها للقانون القائم.

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