/670696/محمد-صلاح-هدفنا-العودة-بكأس-أمم-أفريقيا-وإسعاد-الشعب-المصري

وعد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول، بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الشعب المصري قائلا " كلنا على قلب رجل واحد، والفوز بكأس افريقيا، ولدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا اسعاد الشعب المصري".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وطالب صلاح المصريين بدعم المنتخب فى البطولة المقرر انطلاقها الاسبوع المقبل، حيث ستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينا فاسو وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى. وكان محمد صلاح قد نشر على صفحته الشخصية على انستجرام صورة بتيشيرت المنتخب من احدى المباريات السابقة، وعلق عليها " الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس خليكو فى ضهرنا".

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