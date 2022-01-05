/670693/مجدي-يعقوب-يطالب-بالمساواة-الكاملة-بين-فئات-الشعب-المصري- والاتحاد-لهزيمة-الجهل-والمرض

أعرب د.مجدي يعقوب الجراح العالمي، عن سعادته بالتقدم التي تشهده الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، منزعجا من المشكلة الأكبر التى تواجه الجمهورية الجديدة قائلا"أرى هناك تقدمًا ملحوظا في مصر ولكن من أكبر المعضلات الزيادة السكانية وكل واحد عايز يجيب 5و 9 والحكومة هتعمل إيه، الناس لازم يعتمدوا على نفسهم، هناك معدلات ضخمة في الزيادة السكانية، ولكن بشكل عام اقدم كل تمنياتي بالسعادة والصحة للمصريين".

دوت الخليج

مجدي يعقوب يهنئ الشعب المصري

وهنأ الجراح العالمي، خلال الجزء الثاني من حديثه ببرنامج حوار خاص المذاع علي التليفزيون المصري، جموع الشعب المصري، معربا عن أمنياته مع بداية عام 2022، بالمساواة الكاملة بين فئات الشعب المصري، والإتحاد لهزيمة الجهل والمرض:قائلا"اتمنى أن نعمم فكرة كلنا زي بعض وفيه مساواة كاملة، وأن نعمل سويا علي هزيمة المرض بعلم الجزيئات وأحمد زويل كان له أفكار في هذا الإطار وكنا نتواصل معًا حول هذا الأمر الي أن نهزم الجهل والمرض ونبدأ في القضاء على مرض هبوط القلب والشرايين وبعدين ننتهي من أمراض القلب نهائيًّا".

خطة للتوسعة والانتشار لمركز يعقوب

وكان في الجزء السابق من الحوار الذي أجراه معالاعلامية درية شرف الدين في"برنامج تحدث عن إطار خطة التوسعة وانتشار مركز يعقوب في المحافظات، قامت الدولة بإنشاء فرع جديد علي مساحة 35 فدان بمدينة الـ6 من أكتوبر يتكلفة مالية تبلغ مليار جنية، وطالب مجدي يعقوب العالم والجراح العالمي، أنه بعد إفتتاح المركز الجديد في مدينة الـ6 من اكتوبر أن يكون مركز أسوان هو"الأم" ويستمد منه كافة الأفكار، ويكون مركز تدريب لجميع الاطباء.

فيما يبلغ مساحة المركز 3 أضعاف مركز أسوان حيث يسع المركز 300 سرير وغرف عمليات، و 5 مختبرات قسطرة وعيادة خارجية الي جانب مركزا للبحث العلمي.

الاعتماد علي الشباب

ولفت يعقوب أنه ثقته كبيرة في الشباب لانه يعتمد عليهم اعتماد كلي، متابعا أن المعمل العملي للمركز يضم 24 باحث، مشيرا أن المستوي العلمي كان في زمن عبدالناصر خلال فترة الخمسينات علي درجة عالية من التميز، وحول الرد علي علي سؤال حول العلاج بالخلايا الجزعية أوضح يعقوب، أن الأمر مبالغ فيه من قبل الاطباء، قائلا"هي مفيدة لكن ليست سحر وهذا ما قولته منذ 15 سنة".