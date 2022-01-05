الاتصالات تواصل نشر الوعى الرقمى بين المواطنين فى قرى حياة كريمة

وتأتى الندوات تنفيذا لمستهدفات مبادرة "حياة كريمة" واستكمالا لجهود وزارة الاتصالات فى بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمعات قروية رقمية تفاعلية آمنة ومنتجة.
وتهدف الندوات إلى نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الشمول المالى فى قرى "حياة كريمة" لرفع الوعى الرقمى لدى المواطنين وتعريفهم بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، فى مجالات منها الصحة والتعليم والتموين والمرافق وكذلك الخدمات المتاحة بمنصة "مصر الرقمية"، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها.
ومنذ إطلاق ندوات التثقيف الرقمى، انتهت وزارة الاتصالات من نشر الوعى الرقمى لعدد 13096 مواطنا فى القرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" فى 12 محافظة هى البحيرة والدقهلية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبنى سويف والفيوم والمنيا وسوهاج وقنا والوادى الجديد.
جدير بالذكر أن "حياة كريمة" هى مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ولا سيما الفئات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التى تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، حيث يشارك فى تنفيذ المبادرة عدد كبير من المؤسسات والهيئات، منها وزارة الاتصالات والتى يتمثل دورها فى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وربط القرى بكابلات ألياف ضوئية، وإنشاء أبراج لتقوية شبكات المحمول وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية للمواطنين، وتأهيل الشباب للعمل الحر، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتدريبهم على مهارات التسويق الرقمى.
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