وزير السياحة يبحث تطورات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير، والموقف التنفيذى للأعمال الهندسية وتقدم العمل الأثرى بالمتحف، وتطورات الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.





جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير بمقر الوزارة بالزمالك؛ لبحث ما تم إنجازه من أعمال بالمتحف المصرى الكبير.

وقدم ممثلو ومسؤولو تحالف حسن علام، الفائز بتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف المصرى الكبير، عرضا تقديميا لاستعراض خطة العمل الخاصة بتشغيل الخدمات بالمتحف وعرض الخطة المبدئية للتشغيل.

بدوره، استعرض عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة نسب إنجاز الأعمال فى مشروع المتحف، والتى وصلت إلى 99%، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائى بنسبة 100%، وإنهاء التشطيبات الداخلية بنسبة 99%، بينما وصل حجم الإنجاز فى تنفيذ الأنظمة الإلكتروميكانيكية إلى 96%، وفى تنفيذ أنظمة الاتصالات والتأمين ICT لـ90%.

وحول أعمال تطوير المنطقة المحيطة، قال إنه تم الانتهاء من الساحات الخارجية والزراعات بنسبة 98%، كما وصل حجم الإنجاز بالطرق الخارجية المحيطة لـ92%، وفى واجهة الأهرامات لأكثر من 99%.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى والمعدنى لمتحف مراكب خوفو بنسبة 100% وجارى تنفيذ التشطيبات اللازمة للمبنى، مستعرضا الحل المعمارى لزيادة طاقه انتظار العربات لتصل لأكثر من 2000 مكان انتظار بزيادة عن المتاح حاليا بـ1300 عربة.

وبدوره، استعرض الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير موقف تقدم الأعمال بالعمل الأثرى بالمتحف، حيث وصل حجم الإنجاز ببهو المدخل والدرج العظيم لأكثر من 99%.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99%، بالإضافة إلى أنه تم وضع القطع الأثرية فى 85 فاترينة عرض من 107 فاترينات عرض، والتى شملت تثبيت أكثر من 4500 قطعة أثرية من كنوز الملك الشاب.

وقال إنه تم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بقاعات العرض الرئيسية بنسبة 96%، كما تم نقل حتى الآن أكثر من 55 ألفا و500 قطعة أثرية إلى المتحف.