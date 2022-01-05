محافظ القاهرة ينوب عن رئيس الوزراء فى احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى أقيم فى الكنيسة الإنجيلية فى قصر الدوبارة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية وبمشاركة القس سامح موريس راعى الكنيسة وقيادات الطائفة الإنجيلية.





وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد مشيدا بروح الود والمحبة التى تربط بين عنصرى الأمة مؤكدا على المشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، لافتا إلى أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين. وشارك فى الاحتفال عدد من المحافظين ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية. وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد. ووجه محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، مشددا على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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