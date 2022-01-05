/670700/العسومي الجولة-الخليجية-لولي-العهد-السعودي-ترسخ-سياسة-المملكة-الداعمة-لمنظومة-التعاون-الخليجي

أشاد صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالجولة الخليجية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أنها تمثل جولة استثنائية في أهميتها وتوقيتها، كما ترسخ النهج الحكيم والثابت للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التضامن العربي بشكل عام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

دوت الخليج وأضاف "العسومي" أن هذه الجولة تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي بعد اكتمال عقدها الرابع، خاصة أنها تأتي قبيل استضافة المملكة العربية السعودية للقمة الخليجية السنوية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري، والتي ستكون حافلة بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشارعين الخليجى والعربى. العسومي: الجولة الخليجية لولي العهد السعودي ترسخ سياسة المملكة الداعمة لمنظومة التعاون الخليجي وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في أن محصلة هذه الجولة ونتائجها، ستكون ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، لكي تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتفتح آفاقاً أوسع للمصالح المشتركة بين دول الخليج العربية.

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