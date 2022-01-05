تشكيل مباراة تشيلسي وتوتنهام بكأس الرابطة.. عودة لوكاكو لتشكيل البلوز

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أعلن الألماني توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي، تشكيل البلوز لمواجهة توتنهام، مساء اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة الفريقين في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، والتي تنطلق في العاشرة إلا ربع مساء.

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أنطونيو روديجر، مالانج سار.

خط الوسط: حكيم زياش، جورجينيو، ساؤول، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون مونت، روميرو لوكاكو، كاي هافيرتز.

من الجانب المقابل أعلن مدرب توتنهام أنطونيو كونتي التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي في مباراة الكأس الليلة.

تشكيل توتنهام أمام تشيلسي

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: تانانجا، سانشيز، بن ديفيز، إيمرسون.

خط الوسط: سكيب، هويبيرج، دوهيرتي.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين، لوكاس مورا.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

وتوصل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، من الوصول لحل مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم الفريق، بعد تصريحاته حول العودة لإنتر ميلان الإيطالي، وتوجيه دعمه للأخير.

وغاب لوكاكو في لقاء تشيلسي وليفربول،في لقاء الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

تصريحات توماس توخيل

وقال توخيل في مؤتمر مباراة فريقه تشيلسي ضد توتنام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة: "سعداء بأننا أخذنا الوقت اللازم للحديث بهدوء مع لوكاكو. اعتذر وعاد للفريق".

وأوضح "كان من المهم لنا أن نفهم أنه لم يقصد ما حدث، وهذه أول مرة يتصرف بهذا الشكل. لم يكن لدى لوكاكو أي سلوك ضد الفريق من قبل وهذه أول مرة يحدث ذلك منه".

وأكمل "الأمر ليس بالضخامة التي يصورها الناس. قبلنا اعتذاره وانتهى الأمر. هو يفهم الفوضى التي تسبب بها ويشعر بالمسؤولية لإصلاحها".