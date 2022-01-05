/670703/أبرزهم-السكر-والزيت-تعرف-علي-أسعار-27-صنف-من-السلع-الغذائية-علي-بطاقات-التموين

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح 27 صنفا علي بطاقات التموين من السلع الغذائية، ويتم صرف تلك السلع بقيمة الدعم المخصص لكل لأصحاب البطاقات بنسبة 50 جنيها فقط في الشهر.

دوت الخليج وينشر دوت الخليج تقريرا عن قائمة السلع ببطاقات التموين وأسعارها في السطور التالية: سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 جنيهات أرز معبأ 1 كيلو 8 جنيهات عدس مجروش 500 جرام 11 جنيها فول معبأ 500 جرام بـ7.5 جنيه مسلى صناعى 800 جرام 24 جنيها شاى نعام 40 جراما 3 جنيهات صلصة 300 جرام 4.75 جنيه جبنة 250 جراما بـ 5.90 جنيه جبنة 500 جرام 10.90 جنيه مسحوق اتوماتيك 1 كيلو 17.5 جنيه مسحوق عادى يدوى 800 جرام 10.5 جنيه صابون غسيل 125 جراما 2.25 جنيه صابون تواليت 125 جراما بـ5.5 جنيه لبن جاف 125 جراما بـ17 جنيها خل 5% 900 ملى بـ4.25 جنيه زيت خليط 1 لتر بـ 25 جنيها زيت خليط 8 جرامات بـ20 جنيها مكرونة 1 كيلو بـ9 جنيهات مكرونة 500 جرام بـ4.5 جنيه دقيق ورقى 1 كيلو جرام بـ7.5 جنيه دقيق "كيس بلاستيك" 1 كيلو جرام 7.5 جنيه كيس ملح طعام 300 جرام بـ1 جنيه بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بـ2 جنيه كيس سائل غسيل أوانى 80 جراما بـ2 جنيه بسكويت سادة بـ 1 جنيه بسكويت أنواع 3 جنيهات بسكويت آخر بـ 3 جنيهات

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