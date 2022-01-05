/670707/المستشار-أحمد-سعد-يشارك-بوفد-البرلمان-لزيارة-الكاتدرائية-وتهنئة-البابا-تواضروس-بعيد-الميلاد-المجيد

شارك، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، بوفد مجلس النواب للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الأربعــاء 5 يناير 2022، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وضم أيضا، النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، ممثل الأغلبية الأمين العام للحزب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

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وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى قداسة البابا والإخوة الأقباط باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية والأمنيات الطيبة، معرباً عن أمله أن تكون الأعياد فرصةً لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد، داعياً المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

وقال رئيس مجلس النواب أن شعب مصر يقدر لكم –قداسة البابا- مواقفكم الوطنية التي تُظهر للعالم من حولنا الصورة المبهرة لوحدتنا الوطنية، والتي تُؤكد أننا جميعاً نسيج واحد لوطننا الغالي.

ومن جانبه وجه البابا تواضروس الثاني الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حضوره الكريم للتهنئة، داعياً الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح مصرنا الحبيبة، ومؤكداً أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره.