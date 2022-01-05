جمال علام رئيساً لبعثة منتخب مصر في الكاميرون

/670706/جمال-علام-رئيسا-لبعثة-منتخب-مصر-في-الكاميرون

قرر اتحاد الكرة المصري إسناد مهمة رئاسة بعثة منتخب مصر ببطولة كاس أمم أفريقيا في الكاميرون، إلى جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستسافر بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون يوم السبت القادم، بعدما كانت من المفترض أن تطير الجمعة، ولكن تأجلت بناء على رغبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

وسيكون جمال علام رئيس للبعثة، كما سيسافر حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، برفقة البعثة، وسيكون السفر بطائرة خاصة كما هو المتفق عليه.

ويقع منتخب مصر في المجموعة مع كلاً من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، كما سيفتتح اللقائات أمام المنتخب النيجيري يوم 11 يناير من الشهر الحالي

جمال علام: لم نسمع تصريحات كيروش وهدف منتخب مصر الفوز بكأس الأمم

تحدث جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد، حول ما سيقدموه في الفترة القادمة مع منتخب مصر والملفات الأخرى.

وقال جمال علام في تصريحات صحفية: " أهم ملف عندنا حاليا منتخب مصر، سنستكمل ما قام به الذين كانوا قبلنا، ومش جايين نصفي حسابات مع حد، احنا جايين نشتغل وبس".

وأضاف: "منتخب مصر بيروح أي بطولة ينافس عليها، مش أحنا اللي نروح تمثيل مشرف، ولم نسمع تصريحات كيروش، وهدفنا الفوز بالبطولة".

وأكمل: "ولايتي الأولى كانت مختلفة عن تلك الولاية، فهناك لوائح تغيرت، والفكر الرياضي تغير وهناك تسويق رياضي مختلف، وتقدم كبير جداً عن الفترة الماضية".

وزاد: "في الوقت الحالي لا حديث عن أي ملف، سوا الحديث عن منتخب مصر، واحنا ورا كيروش وبندعمه وسنوفر له كل ما يحتاجه هو واللاعبين، من أجل تحقيق ما يليق بالكرة المصرية".

رسمياً.. جمال علام يفوز بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

حيث اسفرت الانتخابات على فوز القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد

وجاء كالأتي: قائمة جمال علام 109 صوت قائمة محمد إبراهيم 6 أصوات عدد 1 صوت باطل.

بينما حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا ، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد ابراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد باطل.