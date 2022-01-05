تحذير هام من وزارة البيئة لكبار السن بعد تلوث الهواء خلال اليومين القادمين

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة البيئة، بيانًا اليوم الأربعاء، بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من 5- 7 يناير الجارى، لافتة إلى أنه استنادًا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية والتى أوضحت انخفاض في مستوى جودة الهواء بدء من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية مما تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.





وأضاف البيان، أن منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، أكدت أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال أيام 5 ، 6 ، 7 يناير الجارى، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء. وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة من خلال دوريات التفتيش التابعة لها، ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية، وتهيب بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات. وناشدت وزيرة البيئة، فى بيانها المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة، وتؤكد على أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وتحث الوزارة السادة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس أب على رقم 01222693333.

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