متحدث الصحة: ربع مليون مواطن حصلوا على الجرعة الثالثة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن طلاب الجامعات لن يتمكنوا من دخول الامتحانات حال عدم حصولهم على لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن هناك 250 ألف مواطن حصلوا على الجرعة التعزيزية الثالثة للقاح كورونا.

ولفت إلى أن هناك 35 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى و22 مليون تلقوا جرعتي من لقاح كورونا، أي أن أكثر من 37 % من المواطنين حصلوا علي لقاح كورونا.

وأشار: إلى أن نسب الإشغال في المستشفيات لا تزيد على 10% والعناية المركزة لا تزيد على 30% واستخدام أجهزة التنفس الصناعي لا يزيد على 16%.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن تعاقد مصر للحصول على ٣ أدوية جديدة لعلاج فيروس كورونا، تتوفر قريبًا منها باكسلوفيد من إنتاج شركة فايزر، وعلاج مولونوبيرافير من إنتاج شركة ميرك، ودواء "إيفوشيلد" من إنتاج شركة أسترازينيكا.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أن عقار “إيفوشيلد” عبارة عن أجسام مضادة أحادية المنشأ، وهو علاج يؤخذ عن طريق الحقن طويل المفعول، وتعاقدت مصر على كميات تكفي ٥٠ ألف مواطن.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن دواء “مولونوبرافير” يؤخذ عن طريق الفم وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء الأمريكية وهيئة الدواء الأوروبية ويوجد ٣ شركات وطنية محلية انتهت من تصنيعه.

جدير بالذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 388651 من ضمنهم 323001 حالة تم شفاؤها، و21836 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.