وزير التعليم عن امتحان أولى وثانية ثانوي: عادي وبسيط ولا داعي للجدل

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، عن الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صعوبة امتحان الصف الأول والثاني الثانوي، قائلا: “إن امتحان الصف الأول والثاني الثانوي عادي جدا والموضوع بسيط”.

وأضاف شوقي، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مساء اليوم الأربعاء، أن “امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات ترم في سنة نقل عادية”، مطالبا المواطنين بعدم القلق، ولا داعي للجدل السائد تلك الأيام خاصة فترة الامتحانات.

وتابع شوقي أن السبب في التعليم من أجل العمل والحياة، وأن نمتلك المهارات التي تساعدنا في العمل وجميع مناحي الحياة، لافتا إلى أن 70% من الامتحان سيكون إلكترونيا وهذه الأشياء تقنية لا تفرق مع الطالب.

وفي حال سقوط السيستم أثناء امتحان الطلاب، أكد وزير التعليم أن أي طالب ستواجه أي مشكلة أثناء تأدية الامتحان الإلكتروني سيتم امتحانه ورقيا.

وعلى صعيد آخر، كشف النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، تفاصيل حضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، مساء أمس، متابعًا: كانت إيجابية من الجلسة العامة السابقة، وكان هناك مجال أطول للمناقشة على مدار أكثر من 4 ساعات.