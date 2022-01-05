شاهد | تفاصيل الحادث المروع بالطريق الأوسطي بين سيارات ملاكي ونقل ثقيل

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار انتشار حوادث الطرق المروعة في مصر وخاصة على الطرق السريعة، شهد اليوم الأربعاء حادث مروع على الطريق الأوسطي بمنطقة 15 مايو – حلوان، أدت إلى وفاة شخصا وعدة إصابات آخرى جراء هذا الحادث المروع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حلوان العام ومستشفى البنك الأهلي 6 وحالتهم ما بين متوسطة وخطيرة.
الدفع بسيارات إسعاف إلى مكان الحادث
هذا وفي نفس السياق هرولت سياراة الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف ورفع حالة الإستعدادت لإستقبال المصابين لإنقاذ حياتهم، مع قيام المواطنين بالتدخل قبل مجىء سيارات الإسعاف لإنقاذ الموجودين داخل السيارات، مع العلم أن هذا الطريق الأوسطي وجدث حالات كثيرة من الحوادث في الفترة الأخيرة.
تفاصيل الحادث المروع على الطريق الأوسطي
ووقع الحادث المروع على الطريق الأوسطي بحلوان بعد اصطدام بين سيارات ملاكي وسيارات نقل ثقيل المعروفة بإسم ” التريلا ” أعلى الطريق بالتقاطع مع الطريق الدائري، مما ادي إلى إشتعال النيران في السيارات المصطدمة، وسط محاولات من تدخل الأهالي والسكان وأصحاب السيارات على الطريق لإنقاذ المواطنين من داخل السيارات المشتعلة بالنيران.
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