/670698/تموين-سوهاج--المواد-الغذائية-تكفي-15-يوم-والقمح-56-والاحوال-مستقرة

أكد المهندس محمد إبراهيم – وكيل وزارة التموين بسوهاج، في بيان اليوم، أن مخزون المحافظة من السلع الغذائية "زيت خليط، أرز، مكرونة، سكر سائب، مسلى، لحوم، دواجن، أسماك، صلصة صابون، جبن" يكفي المحافظة لمدة 15 يومًا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج أن مخزون المحافظة من محصول القمح يكفى لمدة 56 يوما، وموجود بالمخابز والصوامع والمخازن والهناجر داخل المحافظة، وكافة الاحوال مستقرة ولا قلق من ناحية توفير المواد الغذائية بالمحافظة.

وكيل وز ارة التموين بسوهاج

جدير بالذكر أن وكيل وزارة التموين بسوهاج شدد على رفع درجة الاستعدادات وحالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ في ظل الاجواء المناخية غير الثابتة بالمحافظة، وتنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، استمرار المتابعة والمرور وتكثيف الحملات على محطات تموين، والمخابز والمحلات والاسواق التجارية لضبط جشع بعض التجار والتلاعب بالأسعار.

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب اساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

واشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل انه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين اداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى ومنها بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب المنتجة ودراسة المشكلات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحى وعقد دورات تدريبية فى مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى وتوجيه الباحثين لاجراء بحوث فى مجال المياه وفتح باب التسجيل بالدراسات العليا الموجهة لمجال مياه الشرب والصرف الصحى.

بروتوكول تعاون بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب في سوهاج

تسعى كل من كلية العلوم بجامعة سوهاج، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لعمل بروتوكول مشترك فيما بينهمافى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحيط

حيث التقىصباح اليوم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار- رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج -والعضو المنتدب بأساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وقال رئيس قطاع معامل شركة مياه سوهاج والصرف الصحي، إن اللقاء تم فيه مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتحسين اداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومنها بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب المنتجة ودراسة المشكلات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي وعقد دورات تدريبية فى مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتوجيه الباحثين لإجراء بحوث فى مجال المياه وفتح باب التسجيل بالدراسات العليا الموجهة لمجال مياه الشرب والصرف الصحى.