/670711/طارق-شوقي-الوزارة-تقدمت-بخطة-للتنظيم-والإدارة-بشأن-العجز-في-المعلمين-ولا-يوجد-وظائف-جديدة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، بشأن الأخبار المتداولة عن مسابقة لتعيين مدرسين جدد، مؤكدا أنه لا يوجد أي وظائف شاغرة داخل وزارة التعليم، لتعيين معلمين جدد في الوقت الحالي، قائلا"هذه الأخبار عاريه تماما من الصحة، ولا يوجد تعيين لمعلمين خلال الفترة الحالية".

دوت الخليج

الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن العجز في المعلمين

وأضاف طارق شوقي أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج"مصر جديدة"، الذي يعرض عبر شاشة "ETC"، مساء اليوم الاربعاء، أن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن العجز في المعلمين لتدقيقها وبناء عليه جاري عرضها علي رئاسة مجلس الوزراء.

استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى

وقامت وزارة التربية والتعليم بمواصلة استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى (2021 - 2022) لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة عليتطبيق معايير تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقار اللجان، مؤكدة مراعاة تدابير التباعد بين الطلاب، حفاظًا على سلامتهم، فيما طالب شوقي أولياء الأمور، بعدم إثارة المزيد من الأسئلة الجدلية حول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وأضاف فى تصريحات بجروب "بناء التعليم المصرى" على «واتساب»: "هذا امتحان تيرم عادى جدا فى سنة نقل، ولا داعى للجدل السائد هذه الأيام كلما ذكرت كلمة امتحان".

وتابع الوزير: «عقدنا اجتماعا عبر الانترنت مع قيادات المديريات التعليمية، لتوضيح كل تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، وبينا المطلوب معرفته لدى الطلاب، ويجب علينا الاكتفاء بكم المعلومات التي بينها اوضحت جميع التفاصيل.. وبالتالى فإن المديريات والإدارات على دراية كاملة بكيفية إدارة الامتحانات، حيث ستنعقد بانتظام وهدوء لأنها مجرد فرصة للطلاب للوقوف على نقاط القوة والضعف فى تحصيلهم حتى يستكملوا دراستهم بنجاح" موضحا أن ضوابط امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تقرر أن يحتوى الامتحان على قسمين أحدهما «إلكترونى» يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل (70%) تقريبا من درجة المادة، والثانى «مقالى ورقي» يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقى الدرجة للمادة (30%) ويتم تصحيحه من قبل مُعلمى المدارس.