/670716/البيئة-تناشد-أصحاب-الأمراض-بالزام-منازلهم-بسبب-انخفاض-مستوى-جودة-الهواء

حذرت وزارة البيئة في بيانها عن تأثر العوامل الجوية علي جودة الهواء خلال الفترة من 5 الي 7 يناير الجاري، مبينة الوزارة أنه استنادًا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في أماكن متفرقة في محافظات الجمهورية والتي أوضحت انخفاضًا في مستوى جودة الهواء بدءًا من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية مما تسبب في تركيز الملوثات من المصادر المختلفة.

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وتطالب الكيانات الصناعية بالعاصمة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال

فيما أشارات منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بتحديدا ببعض المناطق بالقهارة الكبري خلال أيام 5، 6، 7 يناير الجاري، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذي يصل إلى حد السكون على بعض المناطق ويصاحب ذلك تهوية رأسية سيئة مما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة ويؤثر على مستوى جودة الهواء، مؤكدة أن من خلال دوريات التفتيش التابعة للوزارة سوف تعمل علي التكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية وتطالب الكيانات الصناعية بالعاصمة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية غير المواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.

تهيب الوزارة المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث

وطالبت وزيرة البيئة المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة الجلوس في منازلهم لحين إنهاء من الفترة الحالية وذلك لتجنب الأثار السلبية الناتجة، وتؤكد أن غرفة العمليات المركزية منعقدة علي مدار الساعة لتلقي أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من جوانب تلوث الهواء وتطالب الوزارة المواطنين على عدم التردد في الإبلاغ عن أي مصدر للتلوث وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333