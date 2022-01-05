/670709/إيهاب-نصر-اطلاق-بوابة-الكترونية-للتحكم-في-محفظة-الهاتف-لتساعد-المواطن-في-الاستعلام-عن-حساباته

قال المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أنهم أطلقوا اليوم البوابة الإلكترونية للتحكم في محفظة الهاتف المحمول، لكي يستطيع المواطن الاستعلام عن حساباته، ومعرفة مقدم الخدمة، والمعلومات الأساسية لفتح حساب، وأن ينتقل من مقدم خدمة إلى آخر ويغلق الحساب في أي وقت خلال ثوان معدودة، والخدمة مقدمة للمواطن مجانًا دون أي رسوم، موضحًا أن تطور كبير في المدفوعات الإلكترونية، وخلال العام الماضي وصلنا إلى مليار معاملة إلكترونية بقيمة 3 تريليونات جنيه.

دوت الخليج

المحفظة الكترونية توفير جيع الخدمات المصرفية بطريقة تسهل وبسيطة

وأشار الي أن المحفظة الكترونية تعتمد علي توفير جيع الخدمات المصرفية بطريقة تسهل وبسيطة، وهي واحدة من ضمن الخدمات الألكترونيوة التي يقدمها البنك للعمل علي تحقيق الشمول المالي وخدمة المواطنين.

هناك 25 مليون محفظة

وأوضح نصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج مال وأعمال المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، إن البنك سعي الي تطوير المحافظ الاكترونية وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي اتخذها البنك، والتي منها إعفاء المواطن من مصاريف فتح الحساب، ومصاريف التحويل، موضحًا أن هذا كان له أثر إيجابي وأقبل عليها المواطنون، وعدد المحافظ ارتفع بنسبة 60%، وأصبح هناك 25 مليون محفظة، وعدد المعاملات الشهرية زادت بحوالي 400% وارتفع حجم وقيم المعاملات الشهرية بأكثر من 850% أي بحوالي 9 أضعاف، ووصلت لـ36 مليار جنيه، وهذا تطور إيجابي كبير.

للتخفيف علي المواطنين

وحول التخفيف علي المواطنين أكد نصر، أن المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس السيسي أصدر حزمة من القرارات تسهيلًا على المواطنين وعلى رأسها إعفاء المواطن من دفع مصاريف فتح المحفظة، موضحًا أن المحفظة" هي عبارة عن حساب مصرفي بسيط يستيطع المواطن الحصول عليه من خلال أي فرع للبنوك، أو شركات الهاتف المحمول المنتشرة في مصر، ثم يحمل تطبيقًا على الهاتف المحمول يستطيع من خلاله التحكم في الحساب وينفذ عمليات مصرفية مثل وضع الأموال فيه من خلال ماكينات الـATM أو فروع شركات المحمول، ويحول المال إلى شخص داخل مصر، أو يستقبل منه الأموال في ثوان معدودة، كما يستطيع تسديد فواتير الكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات.