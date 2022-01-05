/670712/خاص-بند-قد-يطيح-بـ-جمال-عبد-الحميد-خارج-انتخابات-الزمالك

خرجت انباء تفيد بإستبعاد جمال عبد الحميد من انتخابات نادي الزمالك، وعدم الموافقة على ترشحة لأكثر من سبب وفقاً لللأئحة الاسترشادية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنص اللائحة الاسترشادية التي تقام بها انتخابات نادي الزمالك، بأن لا أحد يحق له الترشح إذا كان يتقاضى أجر من عمله في النادي بحد أدنى عامين، وكان يعمل جمال عبد الميد في عدة مناصب داخل الزمالك من ضمنها قطاع الناشئين.

وننتظر الأيام القادمة هل ستقبل اللجنة الأولمبية اسم جمال عبد الحميد للترشح، أم سيتم استبعاده بناء على اللائحة الاسترشادية؟.

وترشح جمال عبد الحميد ضمن قائمة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، كما أعلن الأسبوع الماضي.

دخل نادي التعاون السعودي في مفاوضات بشكل مكثف مع مصطفى فتحي في الساعات الأخيرة، لضمه من الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأرسل التعاون السعودي عرضا رسمياً لضم مصطفي فتحي من الزمالك مقابل مليون ونصف دولار، واللاعب أبدى موافقته المبدئية على رحيله للتعاون، وحتى الأن الزمالك لم يحسم موقفه من بيع اللاعب.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي لم يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم، حتى الأن مع الزمالك، أي في حالة عدم الاستطاع على تجديد عقده سيفكر الزمالك في بيع اللاعب بنسبة كبيرة.

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.

المحكمة الادارية العليا ترفض طعنيين ممدوح عباس وهشام حطب ضد مرتضي منصور

أصدرت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مصطفي ابو حسين نائب رئيس مجلس الدولة حكماً اليوم الإثنين، برفض الطعنيين المقدمين من ممدوح عباس و هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واللذان كانا طعنا علي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في مايو الماضي.