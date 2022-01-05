/670713/كانت-حافظة-للقرأن-وما-تستاهلش-ده-كله-والدة-بسنت-خالد-تكشف-تفاصيل-انتحار-بنتها-بسبب-الصور-المفبركة

حكت والدة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة المنسوبة إليها، تفاصيل وفاة ابنتها بسبب هذه الصور التي قام بعض الشباب بنشرها، مما أدى إلى قيامها باخذ قرص لحفظ الغلال، توفت على إثرها في الحال، لعدم تحملها حديث أهالي قريتها عن سمعتها بمجرد تداول الصور.

دوت الخليج

قالت والدة بسنت خالد، أن الصور سببت حالة من الانهيار للجميع بعد رؤيتهم للصور ، والتي لم يصدقها احد، مضيفة:" اخوات بسنت قاموا بضرب الاشخاص المتهمين في نشر الصور".

والدة بسنت خالد: بنتي كانت حافظة للقران اللكريم

وتابعت:" على الرغم من ذلك لم تشتكي بسنت بسبب الصور، بنتي كانت حافظة القران الكريم، وكانت من الاوائل، والجميع شهد لها بالاحترام والاخلاق، وهذه الصور لم تجعلها أن تفصح عن ما بداخلها وكانت تجلس في الغرفة دون ان تشتكي لاحد بعد تعرضها للواقعة، خوفا على زعل اهلها".

والدة بسنت خالد تحكي تفاصيل وفاة ابنتها

وتابعت:" عندما رأت الصور المفبركة، هرولت من الخوف وقامت بالصراخ، ولكني طمانتها وحضنتها، وكل هذه الصور لا تمت لها بأي صلة، والجميع كان في حالة ذهول".

رسالة بسنت خالد لوالدتها

وأكملت:" قامت بكتابة رسالة لي قبل وفاتها تطلب فيها السماح قائلة فيها:" ماما يا ريت تفهميني، أنا مش البنت دي ودي صور متركبة والله العظيم وقسماً بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة ما تستاهلش إللي بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق تعبت بجد مش أنا، حرام عليكم أنا متربية أحسن تربية".

والدة بسنت خالد تطالب بالقصاص

وتابعت:" اعرف واحد من هؤلاء الشباب المتهمين، وعائلاتهم متفككة، وعايزة القصاص وعدل ربنا من هؤلاء المجرمين، عايزة حق بسنت لان بنتي ما تستاهلش دا كله".