شبورة كثيفة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.





وتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب صباحا (من 4 : 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الأسكندرية 17 09

وادى النطرون 17 09

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 18 09

مطروح 17 09

السلوم 17 10

سيوة 16 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 18 10

رفح 18 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بنى سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 07

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 24 09

إدفو 24 11

أبوسمبل 24 10

الوادى الجديد 23 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 29 21

المدينة 23 14

الرياض 17 06

المنامة 19 15

أبوظبى 23 16

الدوحة 21 16

الكويت 18 06

دمشق 15 05

بيروت 20 16

عمان 16 06

القدس 15 08

غزة 19 11

بغداد 17 05

مسقط 23 19

صنعاء 22 09

الخرطوم 30 16

طرابلس 18 11

تونس 14 07

الجزائر 10 08

الرباط 15 05

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 02

اسطنبول 17 10

إسلام آباد 14 09

نيودلهى 18 10

جاكرتا 32 24

بكين 05 07-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 03 00

أثينا 17 11

روما 12 03

باريس 06 03

مدريد 09 02-

برلين 03 02-

لندن 07 03

مونتريال 02- 10-

موسكو 00 04-

نيويورك 04 01-

واشنطن 05 03-

نواكشوط 29 16

أديس ابابا 24 11