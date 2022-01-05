الجوائز ربع مليون جنيه.. لميس الحديدى تكشف قواعد وتفاصيل مسابقة الفرصة

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية لميس الحديدى، مقدمة برنامج الفرصة، المذاع على قناة on، إن الكل يستعد لاستكمال المنافسة لأنها منافسة ليست سهلة على الإطلاق، فهى منافسة الأقوياء، ومنافسة بين أقوى 30 شركة بين من الـ 3 الذين سيفوزون.





وأضافت الإعلامية لميس الحديدى، خلال البرنامج، أن برنامج الفرصة أكبر برنامج تنافسى للشركات الناشئة، وبعد حلقتين كان فيهم إثارة وطموح وأحلام وأرقام تكسر بعضها.

وأوضحت لميس الحديدى، أن المنافسة بين عمر مؤسس دينتى بلس عيادة أسنان متنقلة، ومصطفى مؤسس نظام يوفر استهلاكك للكهرباء فى المصانع، ووليد مؤسس فواتيرك يمكن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن يبيعوا اون لاين، والجوائز بأكثر من ربع مليون جنيه فى أولى الحلقات التنافسية من الفرصة.

وفى وقت سابق واصل برنامج الفرصة، المذاع على قناة ON، استقبال المتسابقين، حيث تقدمت فرح أحمد من القاهرة بمشروع إطلاق منصة لخدمة الأمهات فى برنامج الفرصة، موضحة أنها قررت إطلاق منصة توعى كل أم مصرية تعطى لها سوق إلكترونى يمكن من خلاله أن تبدأ مشروعها الخاص، وتتداول منتجات وخدمات الأطفال، سواء جديدة أو تم استخدامها مرة سابقة، وتستطيع أن تتبرع بها للجهات المختصة أيضا.

وتمكنت فرح أحمد من الحصول على نسبة 75%، لتستمر مع مسابقة الفرصة.

وتقدمت مجموعة الرواد، من بنى سويف بمنتج يصنع من المخلفات الخشبية والزراعية وينتج الطاقة، لبرنامج الفرصة، المذاع على قناة on، موضحين أنه مصدر طاقة جيد بديل عن الفحم، ولا يوجد به كربون، ولديهم عملاء فى اليونان وإيطاليا.

وأضافت لميس الحديدى: "صاحب الشركة لا يعرف عدد النقاط التى يحصل عليها من لجنة التحكيم وفى نهاية الحلقة مؤسسو الشركات الثلاثة المشاركين فى هذه الحلقة يقفوا أمام لجنة التحكيم ومن حق لجنة التحكيم أن توجه لهم أسئلة أخيرة".

وتابعت لميس الحديدى: "هناك درجات إضافية من الممكن أن تغير النتيجة وتضيفها لجنة الأثر المجتمعى وتلك اللجنة مشكلة من بنك الطعام المصرى، ودور اللجنة هو تقييم الأثر المجتمعى لكل شركة متسابقة وقدرة الشركة على تحسين جودة الحياة".

وأكملت لميس الحديدى: "من سيفوز فى نهاية الحلقة سوف يكسب جائزة مقدمة من شركة إنرشيا للتنمية العقارية بقيمة 100 ألف جنيه، كما توفر وزارة الاتصالات للفائز فرصة احتضان فى مراكز ابداع صر الرقمية ويشمل 60 ألف جنيه تمويل وخدمات ومزايا عينية تقدر بـ 120 ألف جنيه".