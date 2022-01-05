/670722/وكيل-نادي-القضاة-يهنئ-البابا-تواضروس-والأقباط-بمناسبة-عيد-الميلاد-المجيد

هنأ المستشار حمدي معوض عبد التواب وكيل نادي قضاة مصر، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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وأكد عبد التواب أن الوحدة الوطنية المصرية لا يمكن المساس بها، فالمسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، ولن تُفلح قوى الشر في بث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن.

وقال إن الترابط والتماسك بين عنصري الأمة هو أهم ما يميز الشعب المصري العظيم، مضيفا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان والسلام والمحبة.

وكيل نادي القضاة يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ودعا وكيل نادي القضاة؛ المصريين مسلمين ومسيحيين إلى الاتحاد والوقوف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في هذه الآونة؛ مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا في وحدة الصف والنسيج الوطني.